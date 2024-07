Styl boho (boho style, styl uliczny) został stworzony przez projektantów w 2004 roku. Bardzo szybko zyskał sobie zwolenników. Nazwa stylu boho pochodzi od słowa bohema – awangardowego środowiska artystycznego (cyganerii).

Damska garderoba w stylu boho

Spódnice w stylu boho

Styl boho doskonale sprawdzi się u osób, które lubią bawić się modą, są otwarte na zmiany. Podstawowym wyznacznikiem boho są długie, luźne, wzorzyste i zwiewne spódnice – idealne na upały. Bardzo mile widziane są ozdoby orientalne i te mające swoje korzenie w polskiej kulturze ludowej. Rozkloszowane spódnice, podkreślające talię, zatuszują niedoskonałości figury. Do modnej stylizacji możesz wybrać również wąskie i plisowane spódnice.

Bluzki boho

To raj dla romantyczek. Dziewczęce bluzy we wzory i falbanki to zdecydowanie oczekiwany element garderoby w stylu boho. Wyraziste kolory i motywy kwiatowe będą strzałem w dziesiątkę w modnej stylizacji. Uważaj tylko, aby nie przesadzić – jeśli wybrałaś wzorzystą spódnicę, to pomyśl o pastelowych kolorach w górnej części garderoby. Tuniki w stylu boho powinny być wykonane z naturalnych materiałów, np. bawełny, jedwabiu. W chłodniejsze dni na bluzę zarzuć skórzaną lub jeansową kurtkę. W stylu boho będzie też sweter oversize.

Styl boho a obuwie

Modna stylizacja opiera się na wykorzystaniu trendów etnicznych – wzorów i faktur. Najlepiej niech to będą sandały na płaskiej podeszwie lub na koturnie. Do stylu boho pasują też kowbojki.

Dodatki w stylu boho

Torebka, biżuteria i nakrycia głowy to elementy, których w modnej stylizacji nie można pominąć. Obowiązkowym elementem modnej stylizacji w stylu boho jest biżuteria – drewniane korale, pióra, skórzane rzemyki, masywne pierścionki. Możesz połączyć kilka swoich korali, zakładając jedne na drugie. W stylu boho mile widziana jest biżuteria robiona ręcznie. Wybieraj duże torebki – mogą mieć frędzle, które dodatkowo podkreślą nonszalanckość stylu boho. Jeśli myślisz o okryciu głowy, to śmiało postaw na kapelusze. Modowi styliści doradzają okrągłe, miękkie i opadające rondo.

Boho styl dla panów

Luźna koszula w połączeniu z dżinsami czy spodniami z eleganckiego materiału wpisuje się w modną stylizację boho. Pod spód możesz założyć t-shirt – biały lub we wzory. Szerokie, skórzane i wzorzyste paski wyeksponują modowy luz, typowy dla stylizacji boho. Modowy bałagan ma być jedynie pozorny. Styl boho to idealny wybór dla panów lubiących ekstrawagancję – szelki, kwiatowa marynarka, mucha – nie każdy będzie czuł się dobrze w takim stroju.