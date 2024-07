Paznokcie żelowe można wykonać samodzielnie w domu. Należy jednak pamiętać, że zabieg ten jest czasochłonny i wymaga cierpliwości. Warto także odpowiednio przygotować naturalną płytkę paznokcia.

Tipsy żelowe – czego potrzebujesz?

Do zabiegu potrzebujesz sztucznych plastikowych paznokci, pilnika szklanego, pilnika drobnoziarnistego, płynu do odtłuszczania płytki paznokci, primera, żelu do tipsów, lampy UVA lub płynu aktywującego i oliwki do tipsów.

Przygotuj paznokcie

Na początku namocz paznokcie w wodzie z sokiem z cytryny. Trzymaj je w niej przez około 20-30 minut. Proces ten spowoduje, że płytka będzie bardziej elastyczna, a namoczone skórki łatwiej będą odchodzić od paznokcia. Potem zdezynfekuj dłonie specjalnym płynem.

Skracanie i piłowanie naturalnych paznokci

Za pomocą cążków skróć naturalne paznokcie i pozbądź się skórek. Potem przy pomocy drobnoziarnistego pilnika zmatuj wierzchnią warstwę płytki paznokcia. Dzięki temu łatwiej będzie przykleić sztuczny paznokieć. Kolejno przemyj płytki paznokci odtłuszczaczem.

Dobieranie kształtu tipsów

Dobierz formę tipsów do kształtu naturalnych paznokci. Pamiętaj, by sztuczne paznokcie nie były zbyt szerokie lub zbyt wąskie, a sam tips musi dokładnie przylegać do paznokcia. Tips powinien sięgać maksymalnie do połowy naturalnej płytki. Puste miejsce zostanie uzupełnione żelem.

Przyklejanie tipsa

Za pomocą specjalnego kleju do tipsów przyklej sztuczne paznokcie do naturalnych.

Skrócenie tipsów i nałożenie primera

Za pomocą cążków skróć tipsy i nadaj im odpowiedni kształt przy pomocy szklanego pilnika. Postaraj się zniwelować granicę pomiędzy naturalnym, a sztucznym paznokciem. Potem oczyść paznokieć specjalnym odtłuszczaczem, a na naturalną płytkę paznokcia zastosuj primer (płyn), dzięki któremu przyczepność żelu będzie większa.

Nakładanie żelu

Tak przygotowaną płytkę uzupełnij żelem i rozprowadź go równomiernie na całości. Następnie włóż końcówki palców do rozgrzanej lampy UVA na 2-3 minuty bądź spryskaj płynem aktywującym. Jeśli chcesz, by paznokieć był grubszy, powtórz czynność.

Nadanie kształtu paznokciom

Na sam koniec, za pomocą cleanera przemyj płytki sztucznych paznokci i nadaj im dowolny kształt (okrągły, kwadratowy, czy migdałowy), najlepiej za pomocą szklanego pilniczka. Po wymodelowaniu paznokci natłuść je i skórki oliwką do tipsów.

Gotowe!

