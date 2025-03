Justyna Steczkowska od wielu lat uchodzi za jedną z topowych polskich wokalistek. Już za kilka tygodni będzie reprezentować nasz kraj podczas konkursu Eurowizji, a zatem zainteresowanie jej osobą tylko wzrosło. Grono jej fanów stale się powiększa, a nowi sympatycy próbują dowiedzieć się jak najwięcej zarówno o jej życiu zawodowym, jak i prywatnym. Za sprawą wywiadu jej syna, Leona, w "Pytaniu na śniadanie", odbiorcy mogą przekonać się, w jakich warunkach mieszka ich ulubienica.

Imponujący dom Justyny Steczkowskiej

Justyna Steczkowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich piosenkarek, od lat mieszka w przestronnej rezydencji w Radziejowicach pod Warszawą. W tym wyjątkowym miejscu, które artystka dzieli ze swoim mężem, Maciejem Myszkowskim, dorastały jej dzieci. Teraz fani mieli okazję zajrzeć w jego zakamarki, a to za sprawą wywiadu syna artystki, Leona Myszkowskiego.

24-latek i jego ukochana zaprosili kamery "Pytania na śniadanie" do domu Justyny Steczkowskiej, gdzie opowiedzieli m.in. o swoich planach na przyszłość. Nie w sposób było jednak oderwać wzrok od imponującej posiadłości. Dom to połączenie klasyki i nowoczesności, w którym dominuje elegancka aranżacja wnętrz oraz otwarte, przestronne przestrzenie.

Rezydencja gwiazdy wyróżnia się dużymi przeszkleniami, które wpuszczają mnóstwo naturalnego światła. Wnętrza utrzymane są w jasnych, ciepłych tonacjach, co dodaje im przytulnego charakteru. W całym domu nie brakuje elementów artystycznych – zarówno obrazów, jak i unikalnych dekoracji, które nadają pomieszczeniom osobisty charakter.

Tak wygląda dom Justyny Steczkowskiej, fot. mat. prasowe "Pytanie na śniadanie"

Ogromny ogród Justyny Steczkowskiej

Maciej Myszkowski, z zawodu architekt, miał duży wpływ na wygląd wnętrz ich rodzinnego domu. Widać tu doskonale przemyślane rozwiązania przestrzenne, a także dbałość o detale. Artysta postawił na naturalne materiały, takie jak drewno i kamień, które harmonijnie komponują się z jasnymi kolorami ścian. Salon, będący sercem domu, zachwyca dużą, wygodną sofą i kominkiem, który nadaje wnętrzu przytulności. Wnętrza zdobią rośliny doniczkowe, które dodają przestrzeni życia i świeżości. Kuchnia to miejsce urządzone w stylu nowoczesnym, z funkcjonalnymi rozwiązaniami.

Oprócz imponujących wnętrz dom Justyny Steczkowskiej wyróżnia się wyjątkowym ogrodem, który artystka urządziła samodzielnie. Uwielbia otaczać się roślinami, co sprawia, że jej posiadłość wygląda niczym zielona oaza. Dom i ogród Justyny Steczkowskiej to harmonijne połączenie luksusu, wygody i bliskości natury. Piosenkarka znalazła swoje idealne miejsce do życia, w którym może odpoczywać i czerpać energię do nowych artystycznych projektów.

Tak wygląda dom Justyny Steczkowskiej, fot. mat. prasowe "Pytanie na śniadanie"

Ukochana Leona Myszkowskiego o swoich relacjach z teściową

Podczas reportażu "Pytania na śniadanie" mogliśmy nie tylko podziwiać dom Justyny Steczkowskiej, ale i wsłuchać się w plany jej syna na przyszłość. Partnerka 24-latka, Ksenia Ngo, miała z kolei okazję opowiedzieć trochę o swoich relacjach z przyszłą teściową. Okazało się, że udało im się zaprzyjaźnić, a nawet dziewczyna dzwoni do Justyny Steczkowskiej, gdy pokłóci się z Leonem.

Jest cudowna, nie wiem nawet, co jeszcze mogę dodać. Jestem mega szczęśliwa. (...) Jest moją przyjaciółką, przyszłą teściową i mamą, można nawet powiedzieć

