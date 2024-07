Żele do paznokci mogą być jednofazowe lub trójfazowe. Trójfazowe żele składają się z trzech typów żeli, natomiast jednofazowe z jednego, który posiada właściwości wszystkich trzech rodzajów żeli trójfazowych.

Żel do paznokci – jednofazowy i trójfazowy

Z żelu jednofazowego można zbudować wszystkie warstwy paznokcia, natomiast żel trójfazowy składa się z trzech typów żeli, z których osobno tworzy się każdą warstwę paznokcia.

Jednofazowy żel do paznokci – jak nakładać?

Żel do paznokci jednofazowy charakteryzuje się średnią gęstością. Ma on właściwości wszystkich trzech rodzajów żeli trójfazowych, czyli daje przyczepność, buduje paznokieć, a także nadaje połysk. Najczęściej nakłada się go w 3-4 warstwach (w zależności od oczekiwanego efektu) i utwardza się w lampie UV przez 2-3 minuty. Na paznokcie należy nałożyć cienką warstwę podkładową żelu, po czym włożyć do lampy, by ją utwardzić. Po tym czasie trzeba zrobić już grubszą warstwę budującą na płytkę paznokcia i również wstawić do lampy UV. Na koniec stosuje się cienką warstwę wykańczającą, która wyrównuje płytkę paznokcia i nadaje jej połysk.

Trójfazowy żel do paznokci – jak nakładać?

Żel do paznokci trójfazowy składa się z trzech typów żeli:

żelu podkładowego (bonder), który zwiększa przyczepność naturalnej płytki paznokcia;

żelu budującego (builder), który modeluje i buduje płytkę paznokcia;

żelu nabłyszczającego (gloss), który nadaje połysk paznokciom.

Za pomocą żelu podkładowego należy nałożyć na płytkę tipsa cienką warstwę preparatu, po czym włożyć do lampy UV na około 2-3 minuty. Następnie grubszą warstwę żelu budującego trzeba nałożyć na warstwę pierwszą i również dłoń umieścić w lampie UV. Na sam koniec stosuje się żel nabłyszczający, który także należy utwardzić w lampie UV. Przy nakładaniu żelu trójfazowego warto zwrócić uwagę, by nakładać go od skórek, nie zalewając ich.

