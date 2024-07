Zarówno lakier hybrydowy, jak i żelowy, to lakier, który utrzyma się na paznokciach dłużej niż 5 dni, będzie miał piękny połysk, będzie odporny na zarysowania oraz nie odpryśnie.

Hybryda: nie matowieje, wygląda naturalnie, nie uczula. Tego rodzaju manicure jest delikatny dla paznokci, jest bezzapachowy i nieścieralny, wykonuje go stylistka paznokci lub kosmetyczka. Czas zabiegu: 2-3 godziny.

Żel: ma intensywny zapach tradycyjnego lakieru do paznokci, wielką jego zaletą, jest to, że można go użyć samodzielnie w domu. Czas zabiegu: 0,5-1 godziny.

Lakier hybrydowy oraz żelowy lakier do paznokci, różnią się ceną, sposobem aplikacji oraz trwałością. Żelowy lakier pozwala uzyskać efekt jak z salonu kosmetycznego w domowym zaciszu, jest tańszy, ale też mniej trwały, pozostanie na paznokciach około 5 dni w zależności od intensywności wykonywania prac domowych. Lakier hybrydowy utrzymuje się 2-3 tygodnie, jednak jest kosztowny a jego ściągnięcie wymaga wizyty u kosmetyczki.

