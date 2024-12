To 25-te święta Bożego Narodzenia z Polsatem, podczas których rodzice zapomną o Kevinie. Najpopularniejszy ośmiolatek na świecie kolejny raz zostanie "sam w domu". "Kevin sam w domu" zgodnie z tradycją zostanie wyemitowany w Polsacie w Wigilię. Na antenie można już zobaczyć zapowiedź najpopularniejszego filmu świątecznego na świecie. Jednak tym razem w polsatowskiej wersji. Nie mogłam uwierzyć, w to co widzę. Takiego "Kevina" jeszcze nie było, musicie to zobaczyć.

Spot Polsatu z okazji 25-lecia emisji "Kevina samego w domu" bawi do łez

Dla milionów osób świętowanie Bożego Narodzenia nie odbyłoby się bez kultowego filmu o pozostawionym w domu ośmiolatku. Oglądamy ten film co roku, jednak nie wszyscy zwracają uwagę na scenę, która zmienia sens filmu "Kevin sam w domu".

Rezolutny Kevin McCallister i jego przygody kolejny raz zawitają na naszych ekranach już w Wigilię. Trudno uwierzyć, że w tym roku mija już 25 lat od premiery tej świątecznej komedii w Polsacie. Widzowie Polsatu jednak mogą się mocno zaskoczyć, gdy zobaczą spot promujący "Kevina samego w domu". Oprócz najpopularniejszego chłopca na świecie zobaczą także... Krzysztofa Ibisza, Piotra Cyrwusa oraz Kabaret Skeczów Męczących. Jak to możliwe? Koniecznie musicie zobaczyć zabawny spot, który przygotował Polsat.

To właśnie ci ulubieńcy widzów przygotowali niezwykle zabawne zaproszenie do wspólnego spędzenia Wigilii z Polsatem. Czym zaskoczą w spocie? Najbardziej kultowe sceny z hitu ''Kevin sam w domu'' znają wszyscy Polacy. Tym jednak razem w roli Kevina krzyczącego przed lustrem zobaczymy Krzysztofa Ibisza. W rolę włamywaczy wcielili się artyści z Kabaretu Skeczów Męczących, a strasznym sąsiadem stał się Piotr Cyrwus. To będzie prawdziwa eksplozja żartów! A wszystko po to, by z uśmiechem i nostalgią uczcić ćwierć wieku z najmilszą świąteczną legendą, na którą czekają wszyscy Widzowie Polsatu! Zgodnie z humorystycznym powiedzeniem ''Jest Kevin, są święta'' - informuje Polsat.

Internauci zachwyceni Krzysztofem Ibiszem w roli Kevina z "Kevin sam w domu"

Krzysztof Ibisz jest mistrzem w śmianiu się z samego siebie, a żarty ze swojego wieku oraz wyglądu opanował do perfekcji. Nic dziwnego, że to właśnie on wcielił się w rolę ośmioletniego Kevina i odegrał kultową rolę z "Kevin sam w domu". Fani nie mogą ukryć swojego rozbawienia:

Ibisz rozwalił system

Ale świetny spot

Krzysztof sam w domu

Kto ma teraz 25 lat, Ibisz ma dopiero 20 - żartowali w komentarzach.

Youtube Polsat

Boże Narodzenie 2024. Kiedy i gdzie oglądać "Kevina"?

W tym roku tradycyjnie włączamy „Kevina samego w domu” w Wigilię o godz. 20.00 na antenie Polsatu. Obejrzycie go kolejny raz? A może jeszcze nie mieliście okazji?

