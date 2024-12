Święta Bożego Narodzenia to dla wielu osób czas spędzony w gronie najbliższych, pełen tradycji i rodzinnego ciepła. Znane postacie polskiego show-biznesu zazwyczaj chętnie dzielą się z fanami swoimi przygotowaniami i sposobami na celebrowanie tych wyjątkowych dni. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy podsumowanie: zobaczcie, jak wyglądały święta w domach Waszych ulubieńców!

Święta oficjalnie już za nami! Jak spędzili je wasi ulubieńcy? Co robiła Andziaks, Sylwia i Jan Dąbrowscy, Kaczorowska i inni? Już wcześniej celebryci podzielili się z nami swoimi planami na ten wyjątkowy czas. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy podsumowanie. Jak wyglądał ten magiczny czas w domach gwiazd?

Na "pierwszy ogień" idzie Andziaks, czyli niekwestionowana "królowa" vlogmasów. Influencerka już jakiś czas temu zapowiadała przed naszą kamerą, że święta ma w planach spędzić z rodziną.

Tak jak zapowiadała, na święta zjechała się do niej cała rodzina. Andziaks nie zapomniała również o fanach i na swoim kanale na YouTube podzieliła się wszystkimi szczegółami!

Również Julia Kuczyńska "Maffashion" otworzyła się przed naszą kamerą i zdradziła, że również stawia na rodzinny czas. Influencerka nie ukrywała, że dawanie prezentów to jedna z rodzinnych tradycji i przyznała nam, że jej synek, Bastek sam wybrał sobie prezent!

On już powiedział, co chce. Ja nie powiem na głos (...) ale już wybrał go dwa miesiące temu. Mówi, że chce, a ja wtedy wymyślam, że za pół roku dostanie na święta i że ma za dużo zabawek plus, że - to najpierw wybierzmy te, którym już się nie bawi, albo już jesteś za duży, jakiejś dzidzi możemy dać więc oddamy stare zabawki i będą mogły zastąpić je nowe. Mój syn ma wszystko

- oznajmiła w rozmowie z nami.