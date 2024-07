Paznokcie żelowe są nie tylko modne, ale i praktyczne. Utrzymują się bardzo długo, zapewniając dłoniom efektowny wygląd przez wiele tygodni. Coraz więcej salonów kosmetycznych oferuje zdobienie paznokci metodą żelową, jest to jednak zabieg dość kosztowny. Warto więc zadać sobie odrobinę trudu i nauczyć się samodzielnego przeprowadzania go w warunkach domowych. Jak? To proste!

Co jest potrzebne do wykonania paznokci żelowych?

Przed przystąpieniem do pracy musisz zaopatrzyć się w specjalny sprzęt i kosmetyki - na dłuższą metę to naprawdę opłacalna inwestycja. Najważniejszy jest zakup odpowiedniej lampy UV. Najlepiej, jeśli wybierzesz model o mocy 36 W - taki jest w stanie w krótkim czasie utwardzić większość dostępnych na rynku żeli do paznokci. Poza tym musisz mieć:

płyn odtłuszczający (cleaner),

płyn wytrawiający naturalną płytkę paznokcia (primer),

żele: podkładowy (baza), budujące (przezroczysty, biały, transparentny róż), kamuflujący (cover), nabłyszczający,

szczypce,

kopytko,

płyn do dezynfekcji,

formy do paznokci,

bloczek,

pilnik,

pędzel,

szczoteczkę do usuwania pyłu,

waciki bezpyłowe,

oliwkę pielęgnacyjną do skórek.

Krok 1: Przygotowanie gruntu

Oczyść dłonie płynem do dezynfekcji i usuń skórki kopytkiem. Następnie użyj pilnika do wyrównania długości paznokci, po czym spróbuj delikatnie zmatowić nim płytki, zwracając szczególną uwagę na okolice skórek. Potem oczyść je z pyłu szczoteczką i odtłuść wacikiem nasączonym cleanerem. Na koniec nałóż primer i zaczekaj chwilę, aby odparował.

Krok 2: Malowanie warstwa po warstwie

Nałóż pędzelkiem cienką warstwę bazy. Uważaj, aby nie zalać nią skórek! Następnie włóż dłoń pod światło lampy (producent powinien podawać, jak długo należy czekać – są to zwykle 3 minuty). Nałóż formy, a potem pokryj płytki paznokci cienką warstwą żelu budującego. Przeciągnij nim również po formach – w ten sposób możesz przedłużyć paznokcie do pożądanej długości. Pędzelkiem przemytym cleanerem wytrzyj żel, który wyciekł poza linie szablonu. Ponownie włóż dłoń do lampy. Jeśli warstwa jest już dostatecznie utwardzona, odklej formy, pomagając sobie szczypcami. Następnie nałóż na końcówki biały żel. Aby wyrównać ich kontury, użyj pędzelka przemytego cleanerem. Efekt utrwal, wkładając dłoń do lampy. Przy nakładaniu kolejnej warstwy żelu (coveru) pomiń białe końcówki (pamiętaj o utwardzeniu). Ostatnią warstwą pomaluj cały paznokieć (może to być żel w kolorze transparentnego różu lub bezbarwny) i znów włóż dłoń do lampy.

Krok 3: Ostatnie szlify: piłowanie, polerowanie, nabłyszczanie

Przemyj cleanerem lepką warstwę paznokci. Następnie opiłuj je pilnikiem i wygładź bloczkiem, a pył usuń szczoteczką. Ponownie użyj cleanera, a potem nałóż żel nabłyszczający. Utwardź go, po raz ostatni wkładając dłoń do lampy. Na koniec jeszcze raz przemyj paznokcie cleanerem. Zadbaj też koniecznie o szczególnie wrażliwe skórki – wetrzyj w nie odżywkę pielęgnacyjną.

Krok 4: Brawo ja!

Możesz być dumna z samodzielnie wykonanych paznokci żelowych.

