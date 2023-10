Krzysztof Skiba razem z żoną skomentowali medialne doniesienia na swój temat i zdradzili, jak zareagowali kiedy zrobiło się głośno o ich związku. Czy informując, że są parą spodziewali się, że media i internauci tak bardzo będą śledzić ich losy? Krzysztof Skiba w rozmowie z Party.pl skomentował oskarżenia, że jego żona chce zrobić karierę dzięki ich relacji.

Wokół Krzysztofa Skiby i jego partnerki od kilku miesięcy jest naprawdę bardzo głośno. W mediach zawrzało kiedy okazało się, że muzyk spotyka się z młodszą o 26 lat kobietą. W sieci zaczęły pojawiać się niewybredne komentarze, że Karolina chce się wybić u boku Krzysztofa Skiby. Teraz satyryk w rozmowie z reporterem Party.pl skomentował wszystkie oskarżenia i stanął w obronie swojej żony. Krzysztof Skiba nie ukrywa, że był zaskoczony tak wielkim zainteresowaniem jego związkiem.

Powiem szczerze, ja wiedziałem, że będzie się o tym trochę pisać. Nagle staliśmy się modni, staliśmy się klikalni to mnie w ogóle bardzo zaskoczyło bo nie taka była nasza intencja. Jest też wiele takich sytuacji, że część ludzi myślała, że Karolina jakby po moich plecach robi jakąś sobie karierę medialną itd. To jest dosyć zabawne dlatego, że była dość wziętą fotomodelką- mówił Skiba.

To nie taki był jej cel. To jest dosyć zabawne bo ona jest samodzielna finansowo, nie jest niczyją utrzymanką, ma swoje pieniądze, ma swoje doświadczenie zawodowe, pracuje w firmie IT- zdradził muzyk.