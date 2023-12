Żona Piotra Rubika zdecydowanie poczuła już święta. Najpierw wybrała się z ukochanym po choinkę, a potem pokazała, jak wraz z córkami i koleżanką piecze pierniczki. Wśród komentarzy pojawiło się jednak wiele krytycznych słów, a poszło o... jej najmłodszą córkę.

Burza pod filmikiem Agaty Rubik

Odkąd rodzina Rubików przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, Agata Rubik chętnie relacjonuje w sieci, jak aklimatyzują się w nowym otoczeniu, opowiada o pozytywnych i negatywnych stronach Miami, a także chwali się nowymi znajomościami. Zdążyliśmy już zaobserwować, że nawiązała bliższy kontakt z Anetą Glam, a niedawno również z inną bohaterką "Żon Miami" - Ewą Samą.

Agata Rubik z córkami Instagram@agata_rubik

Panie chętnie spędzają razem czas, a teraz nawet zorganizowały wspólne pieczenie pierniczków. W całym tym przedsięwzięciu wzięły udział także córki Agaty i Piotra Rubika. Żona muzyka podzieliła się nagraniem z przygotowywania słodkości na Instagramie i już na pierwszy rzut oka widać, że wszystkie świetnie się przy tym bawiły. Spora część internautów zwróciła jednak uwagę na coś zupełnie innego.

Fani Agaty dostrzegli, że jej zaledwie 10-letnia córka Alicja ma niebotycznie długie paznokcie. Chociaż co poniektórzy od razu dostrzegli, że są to tylko przyklejone tipsy, i tak wyrazili negatywną opinię. Uznali, że dziewczynka jest zbyt młoda, by nosić takie paznokcie.

Mała jakie paznokcie, aż dziwnie się patrzy niesmacznie

Ta małolata ma tipsy

Dziecko i tipsy

Zgadzam się paznokcie u tak młodej osoby.... porażka

Na ten ostatni komentarz Agata postanowiła odpowiedzieć. Postawiła na krótką, ale wymowną ripostę.

Zgadzajcie się wszyscy, na szczęście to nie żadne głosowanie

Oprócz gorzkich opinii, pojawiło się też mnóstwo pozytywnych komentarzy.

Pięknie Wam wyszło

Nie brakuje tutaj, ani dobrych genów ani pozytywnej energii

Szalone kobiety i roleczka Wam wyszła. Mam nadzieję, że zabawy przy tym pieczeniu było co nie miara

Cudowne kobietki

Agata Rubik z rodziną Instagram@agata_rubik