Jak Izabela Janachowska wygląda na co dzień? Prezenterka nie rezygnuje z luksusu - same dodatki: plecak i buty od Chanel, które założyła na zakupy, kosztują... 18 tysięcy złotych! (zobacz: Izabela Janachowska w pięknej kreacji na ramówce. Widać, że ma styl i... męża milionera) A jak z resztą stylizacji prowadzącej program „I nie opuszczę cię aż do ślubu’’ w TVN Style? Zobaczcie sami! Jak Wam się podoba styl Izabeli Janachowskiej?

