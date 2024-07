1 z 16

Zjawiskowa Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Zielińska, Kasia Sowińska (w garniturze Marlu), Joanna Horodyńska, Kasia Sokołowska, Joanna Orleańska, Dawid Woliński, Łukasz Jemioł, Marta Kuligowska, Kamilla Baar, Grażyna Szapołowska z wnuczką oraz wiele innych gwiazd pojawiło się na pokazie Gosi Baczyńskiej "Back To The Future" na jesień/zimę 2016, który odbył się dzień przed urodzinami ulubionej projektantki gwiazd. Na początku kontuzjowana Baczyńska zabrała gości do swojego atelier, potem - do tajemniczego miejsca, gdzie odbył się pokaz.

Kto prezentował się najlepiej, poza Małgorzatą Kożuchowską, która zachwyciła wszystkich w turbanie?