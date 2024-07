1 z 12

Gwiazdy na pokazie Agnieszki Maciejak

Ewa Chodakowska, Joanna Horodyńska, Rafał Maślak, Macademian Girl, Maffashion i inne znane osobistości pojawiły się na pokazie nowej kolekcji polskiej projektantki Agnieszki Maciejak. Na ściance można było podejrzeć wszystkie najnowsze trendy na sezon lato 2016! Naszą uwagę przykuła Ewa Chodakowska, która rzadko pokazuje się na tego rodzaju eventach, jednak tego wieczoru zrobiła wyjątek. Trenerka miała na sobie oryginalną, prześwitującą sukienkę, do której dobrała sportowe buty i klasyczną torebkę. Jak Wam się podoba ten look Ewy Chodakowskiej? Zajrzycie do galerii i oceńcie w sondzie.

Zobacz też: Maślak ostro krytykuje Miss z suwakiem! "Polka pozwala bawić się suwakiem od spodni jakiemuś facetowi!".