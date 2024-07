Gwen Stefani słynie z kontrowersyjnych looków, które na zmianę wzbudzają zachwyt lub niesmak. Jeśli myślicie, że z okazji rodzinnego wyjścia do kościoła gwiazda złagodziła swój styl, jesteście w błędzie.

Reklama

Przygotowując się do niedzielnej mszy, 46-latka skompletowała dość odważny zestaw. Gwiazda postawiła na rozkloszowaną spódnicę z nadrukiem sielskiego pejzażu marki Bernie Dexter (ok. 320 zł), łącząc ją z białym podkoszulkiem. Look uzupełniały intensywnie różowe szpilki od Kurta Geigera (ok. 1700 zł) i kolorowa, futrzana kopertówka z kolekcji Chanel na jesień-zimę 2014. Fryzura i makijaż gwiazdy były nie mniej kontrowersyjne: Gwen Stefani podkreśliła usta fuksjową pomadką i zafarbowała końcówki włosów na czarno.

Podoba wam się odświętny look gwiazdy? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Polecamy też: WPADKA Gwen Stefani na Fashion Week w Japonii - pokazała nogi do nieba i... okropną stylizację!

Zobacz także

Gwen Stefani poszła do kościoła w oryginalnej stylizacji.

East News

Gwiazda do spódnicy z wyrazistym nadrukiem dobrała futrzaną kopertówkę Chanel i różowe szpilki od Kurta Geigera.

East News

Reklama

Na oprawę stylizacji składała się fuksjowa pomadka na ustach i zafarbowane na czarno końcówki włosów.