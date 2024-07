1 z 9

Karolina Malinowska, Anna Guzik, Dorota Gardias nie mogły sobie odmówić i przyszły, by zobaczyć najnowszą jesienną kolekcję marki Aryton na jesień-zima 2015. Gdzie? Jak co roku, marka zaprosiła je do swojego butiku w warszawskiej Arkadii.

W zeszłym roku, aby zobaczyć jesienne trendy, do butiku przybyły tłumy gwiazd z Anną Muchą i Anną Kalczyńską na czele. A kto pojawił się teraz zobaczcie w naszej galerii?

Na zdjęciach widać, że niektóre gwiazdy już lansują jesienne trendy, ale niektóre nadal mają w sercu lato. Jesteśmy ciekawi kto według Was wyglądał najlepiej?