Westeros, a może Irlandia, Chorwacja czy Malta? Wielu fanów „Gry o tron” pewnie marzyło o tym, by przejść się po Królewskim Trakcie, czy odwiedzić stolicę Siedmiu Królestw. To akurat niemożliwe, ale odwiedzenie miejsc, w których serial był kręcony powinno znaleźć się na liście wakacyjnych planów każdego miłośnika fantastycznej sagi G.R.R. Martina. Wyglądają jak bajkowe krainy, ale dotarcie do wielu z nich to dziś kwestia zaledwie kilku godzin. Zachęcamy do obejrzenia najbardziej zadziwiających krajobrazów z „Gry o tron” w naszej galerii.

Na zdjęciu: Dark Hedges w Irlandii Północnej

Ten niesamowity las o fantastycznie powykrzywianych drzewach, który zapadł nam w pamięć w pierwszym sezonie „Gry o tron” to Dark Hedges w Irlandii Północnej - bukowa aleja z XVIII wieku. Właśnie ona odegrał Królewski Trakt, główną drogę lądową w Siedmiu Królestwach rozciągającą się od Czarnego Zamku na murze, przez Królewską Przystań aż do Końca Burzy.

