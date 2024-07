Edyta Górniak wraz z premierą singla "Your High" rozpoczęła nie tylko nowy rozdział muzyczny, ale również modowy. Porzuciła wizerunek diwy i od tej pory możemy oglądać ją w szalenie modnych, często luźnych stylizacjach. Stylowe eksperymenty prowadzi zarówno na scenie, jak i na co dzień. Przypomnijmy: Męska i dziewczęca Górniak. Takiej jej jeszcze nie widzieliśmy

Gwiazda znów jest też aktywna na Instagramie. Jedno z jej najnowszych zdjęć wywołało prawdziwą furorę wśród internautów, a wszystko przez t-shirt, który miała na sobie Edyta. O co tyle szumu? Znajdował się bowiem na nim napis "Czy to ja byłam Ewą?", co w kontekście Górniak i jej wielkiego przeboju "To nie ja" wydaje się bardzo zabawną grą słów.

Fani piosenkarki szybko wyśledzili koszulkę w jednym ze sklepów internetowych, gdzie kosztuje 190 złotych. Co ciekawe, na zdjęciach promuje ją Edyta Zając - faworytka nadchodzących wyborów Miss Polonia 2014.

Górniak pokazała dystans?

