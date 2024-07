Koszula w kratę to trend, który od lat jest obecny w stylizacjach gwiazd. Udowodniła to wczoraj Edyta Górniak, która - jak zauważyli nasi czytelnicy - na półfinał "The Voice" ubrała się identycznie jak wcześniej Doda (na otwarcie sklepu Celio) i Ewa Farna (w programie "Bitwa na głosy"). Wszystkie trzy gwiazdy sięgnęły po bordowo-czarne koszule, które zestawiły z krótkimi spódnicami.

Edyta, podobnie jak Doda, wybrała rozkloszowane zakończenie, z kolei Ewa Farna postawiła na ołówkowy model. Całość uzupełniły o kozaki, albo opcjonalnie szpilki.

Przypomnijmy, że Edyta w odcinkach "The Voice" na żywo ubiera się sama. Zobacz: Edyta Górniak nie ufa stylistom?

Czyja stylizacja na bazie kraciastej koszuli była najlepsza? Zdecydujcie w naszym sondażu pod zdjęciami:

Edyta Górniak w ostatnim odcinku "The Voice":