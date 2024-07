Na naszych oczach rodzi się nowy trend! Edyta Górniak i Selena Gomez pojawiły się ostatnio w podobnych stylizacjach: czerwonych sukienkach z białymi kołnierzykami. Edyta Górniak taką sukienkę wybrała na nagranie „Voice of Poland”. Jej kreacja pochodziła z kolekcji Laury Guidi. A dopełniły ją metaliczne sandałki z Zary i biżuteria Chocokate. Z kolei Selena Gomez wybrała czerwoną sukienkę z białym kołnierzykiem na imprezę magazynu „Glamour”. Była to sukienka domu mody Valentino z lakierowanej skóry z rękawami z organzy. Gwiazda dodała do niej metaliczne szpilki z kolekcji Charlotte Olympia. Nam podoba się ten nowy, bardzo dziewczęcy trend. Mamy nadzieję, że Edyta Górniak i Selena Gomez zainspiruje inne gwiazdy:) Też tak uważacie?!

Edyta Górniak w programie „Voice Of Poland”

Selena Gomez w sukience Valentino... Hot or Not?!

