Selena Gomez, znana na całym świecie piosenkarka i aktorka, niedawno podzieliła się niezwykle osobistym i poruszającym wyznaniem. W rozmowie z mediami opowiedziała o swoich problemach zdrowotnych, które mogą uniemożliwić jej posiadanie dzieci w naturalny sposób. Gwiazda, która od lat zmaga się z toczniem – chorobą autoimmunologiczną, przyznała, że ciąża mogłaby poważnie zagrażać jej życiu.

Toczeń, z którym Gomez zmaga się od lat, prowadzi do osłabienia układu odpornościowego i może wywołać poważne komplikacje zdrowotne. Choroba ta była również przyczyną przeszczepu nerki, który przeszedł gwiazda w 2017 roku. Teraz piosenkarka otwarcie mówi, że lekarze ostrzegli ją przed możliwymi zagrożeniami związanymi z ciążą, które mogą być śmiertelne zarówno dla niej, jak i dla potencjalnego dziecka.

To było dla mnie bardzo trudne do zaakceptowania. Zawsze wyobrażałam sobie, że będę miała dzieci, tak jak inni. Jednak mój stan zdrowia sprawia, że jest to niezwykle ryzykowne

– przyznała.