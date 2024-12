Selena Gomez, gwiazda znana z takich hitów jak "Lose You to Love Me", oficjalnie potwierdziła swoje zaręczyny z Bennym Blanco. Para postanowiła podzielić się tą wyjątkową chwilą za pośrednictwem Instagrama, gdzie Selena opublikowała zdjęcie z imponującym pierścionkiem zaręczynowym.

Selena Gomez przekazała radosną nowinę. Nie mogę w to uwierzyć!

Selena Gomez przez lata była związana z wieloma mężczyznami ze świata show-biznesu, ale jej życie uczuciowe nie należało do najłatwiejszych. Jej najbardziej znanym związkiem była burzliwa relacja z Justinem Bieberem, która trwała z przerwami przez wiele lat. Po rozstaniu z Bieberem, Gomez była łączona z takimi gwiazdami jak Zedd, Orlando Bloom, Charlie Puth, The Weeknd czy Chris Evans. Jednak sama wokalistka starała się trzymać swoje życie prywatne z dala od mediów, unikając komentarzy na temat swoich relacji.

Wszystko zmieniło się, gdy w czerwcu 2023 roku Selena Gomez zaczęła spotykać się z producentem muzycznym Bennym Blanco. Para znała się już od lat – w 2019 roku współpracowali przy singlu "I Can't Get Enough" z Tainy i J Balvinem. Ich relacja zaczęła się od przyjaźni, która z czasem przerodziła się w coś więcej. W grudniu 2023 roku Selena Gomez oficjalnie potwierdziła, że ją i Bennego łączy wyjątkowa więź.

Niespodziewanie w czwartek rano aktorka zaskoczyła wszystkich, publikując zdjęcie pierścionka zaręczynowego! Informację przekazała za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie, gdzie opublikowała zdjęcie z pierścionkiem.

Wieczność zaczyna się właśnie teraz - napisała amerykańska gwiazda.

Zaręczyny Seleny Gomez i Benny'ego Blanco spotkały się z lawiną reakcji zarówno od fanów, jak i od jej przyjaciół z branży. Komentarze pełne gratulacji pojawiały się nie tylko na Instagramie, ale również na Twitterze i innych platformach społecznościowych.

Kochanie!! Gratulacje, słodka mamo! - napisała Jennifer Aniston.

Gratulacje, kochanie. Tak się cieszę - wtórowała Ashley Benson.

Tak, będę dziewczyną z kwiatami - ucieszyła się Taylor Swift.

Również przyszły mąż aktorki postanowił napisać kilka słów od siebie.

Hej, czekaj... to moja żona - napisał Benny Blanco.

Wielu z komentujących podkreślało, że Selena zasługuje na szczęście, szczególnie po trudnych doświadczeniach związanych z jej życiem prywatnym i zdrowiem. Gwiazda od lat zmaga się z toczniem i w związku z tym nie może mieć dzieci.

Gratulacje, bardzo się cieszę, zasługujesz na to, by być szczęśliwym

Jesteście idealni, gratulacje! Zasługujesz na wszystko, co najlepsze

TAK!!!! Gratulacje!!!!! Tak się cieszę z waszego szczęścia!!!! - zachwycają się fani.

Zaręczyny Seleny Gomez z Bennym Blanco to dowód na to, że miłość może przyjść w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Narzeczonym życzymy wszystko, co najlepsze! Spodziewaliście się takich wieści?

