Sylwia Przybysz chętnie dzieli się z internautami swoim życiem, jednak najczęściej są to posty związane z domem lub córeczkami. Tym razem influencerka postanowiła zapozować solo i przy okazji pochwaliła się nową fryzurą, która zrobiła w ostatnim czasie. Fani są pod wrażeniem i jednogłośnie uważają, że żona Jasia przypomina amerykańską gwiazdę- Selenę Gomez. Widzicie to podobieństwo?

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski są jedną z najpopularniejszych par w sieci i mają za sobą rzeszę fanów, którzy z zainteresowaniem śledzą każdy ich krok. W ostatnim czasie u influencerów sporo się działo, ponieważ skupili się na remontowaniu swojego nowego gniazdka. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski co prawda rok temu stali się właścicielami luksusowej 230-metrowej willi, jednak przez prawie rok dostosowywali dom do swoich potrzeb.

Influencery po kolei pokazywali, jak urządzili wnętrza i mogliśmy m.in. zobaczyć, jak wygląda ich kuchnia, salon czy łazienki. Para zadbała również, aby ich dom był dostosowany do potrzeb ich dzieci. Influencerzy mają bowiem trzy córeczki: Polę, Nelę i Jaśminkę, które są dla nich oczkiem w głowie. Sylwia i Jan, chcąc zapewnić dzieciom wszystko, co najlepsze zdecydowali, że dziewczynki będą miały w swoim pokoiku prawdziwy raj i zamontowali m.in. łózko ze zjeżdżalnią. Para w każdym aspekcie przemyślała również urządzenie ogrodu, który otacza imponującą posiadłość. W ogrodzie Jasia i Sylwii postawiono ogromne jacuzzi, a także wybudowano pergolę, wraz z kinem domowym. Sławni rodzice nie zapomnieli również o dziewczynkach i postanowili wybudować im ich własny domek do zabawy. Jako że prace remontowe dobiegły końca i influencerzy w końcu mogą cieszyć się większą ilością wolnego czasu.

Sylwia Przybysz ostatnio zdecydowała się na metamorfozę swojej fryzury. 26-latka dotychczas kojarzona była z długimi blond włosami, jednak postanowiła na ogromną zmianę i już jakiś czas temu zaprezentowała się w nowym looku.

Sama jestem w szoku. To chyba najciemniejszy włosy, jakie miałam, chociaż część z Was może pamiętać mnie taką z teledysku do piosenki Turn the Page

- pisała Sylwia jakiś czas temu.