Doda była jedną z gwiazd czwartkowej prezentacji wiosennej ramówki telewizji Polsat. Wokalistka gra w jednej z polsatowskich produkcji - "Daleko od noszy". Dlatego na zielonej "ściance" stacji pokazała się w towarzystwie twórcy sitcomu - Krzysztofa Jaroszyńskiego.

Na ten "wiosenny" wieczór Doda założyła efektowne złote mini i drogie buty Balmain. Całości dopełniła bluzka z najnowszej kolekcji Diora - z wyraźnym manifestem. Napis na piersi głosił: "We Should All Be Feminists", czyli "wszyscy powinniśmy (powinnyśmy) być feministkami".

