Na imprezie polskiej marki Local Heroes pojawiła się między innymi Doda. Firma zadbała, żeby gwiazda miała na sobie produkty… Local Heroes właśnie: krótki różowy top i fioletową spódniczkę z długim trenem. Zdobił go napis: „Doda Queen”.

Reklama

Naszą uwagę zwróciła pikowana mikroskopijna torebeczka Dody. Pochodzi z kolekcji domu mody Moschino i kosztuje… około 2200 złotych!

Jak wam się podobał pastelowy look piosenkarki i jej seledynowa torebeczka? Była warta swojej ceny?

Zobaczcie też: Małgorzata Rozenek i Doda w takich samych butach. Kosztowały fortunę!

Zobacz także

Doda na imprezie Local Heroes

ons.pl

Jak Wam się podoba jej look... Hot or Not?!

ons.pl

Gwiazda zdecydowała się na masywna biżuterię

ons.pl

Torebka Moschino, cena około 2200 zł

ons.pl

Czy torebka Moschino pasowała do tej stylizacji?!

ons.pl