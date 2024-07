Doda jedzie na Paris Fashion Week

Doda jedzie na Paris Haute Couture Fashion Week! Gwiazda dostała zaproszenie jako jedyna polska artystka, co jest ogromnym wyróżnieniem. Tydzień mody w Paryżu to jedna z najbardziej prestiżowych imprez w świecie modowym. Rabczewska otrzymała zaproszenie od francuskiego domu mody Maison Anoufa na pokaz kolekcji, ale będzie uczestniczyć także w innych pokazach haute couture. Jak na razie Doda nie wybrała jeszcze sukni, ale znając jej pomysłowość to kreacja będzie zaskakująca i seksowna. Paryski Fashion Week, na którym będzie można zobaczyć suknie i ubrania haute couture rozpoczyna się już niebawem, bo 24 stycznia. My nie możemy już doczekać się aż zobaczymy pierwsze zdjęcia zamieszczone przez Dodę!

Paris Fashion Week - co to za wydarzenie?

Tygodnie mody odbywają się w pięciu miastach pełnych inspiracji: Nowym Jorku, Mediolanie, Londynie, Berlinie i Paryżu. To najbardziej prestiżowe imprezy związane z modą, na których swoje kolekcji wystawiają najwybitniejsi i najbardziej znani projektanci na świecie. Ogromnym sukcesem i dumą dla Polaków jest Gosia Baczyńska, która już czterokrotnie mogła pokazać swoje kolekcje w Paryżu podczas Tygodnia Mody. Teraz zobaczymy tam też Dodę, która z pewnością zwróci uwagę zagranicznych mediów.

