Ewa Chodakowska jest aktualnie królową polskiego fitnessu. Trenerka dzięki swoim specjalnym planom ćwiczeń pomogła już wielu kobietom pozbyć się zbędnych kilogramów i w krótkim czasie uzyskać sylwetkę marzeń. W minioną sobotę sportsmenka zarażała pasją do wysiłku fizycznego na Polach Mokotowskich w Warszawie ponad 4 tysiące swoich fanów. Zobacz: Cała Polska bije rekord Guinessa z Ewą Chodakowską

W przerwie treningu Ewa udzieliła wywiadu serwisowi Sport.pl, w którym opowiedziała m.in. o swojej diecie. Okazało się, że trenerka je wszystko, ale pod jednym warunkiem. Musi to być zdrowe:

- Staram się jeść regularnie. To na co zwracam uwagę, to zdrowe, nieprzetworzone, bez konserwantów produkty, które wybieram żeby skomponować jakieś moje danie. Jem wszystko, ale wszystko co zdrowe. Nie pozwalam sobie na rzeczy typu instant, proszek i zalanie tego wodą. Nie jestem w stanie na coś takiego nawet spojrzeć. Jeżeli chodzi o jedzenie, to musi być to wysoka jakość produktów, która wiem, że odżywi mój organizm potrzebujący bardzo dużo energii.