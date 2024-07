1 z 6

Christian Louboutin na święta przygotował dla nas współczesną baśń o... czarodzieju-szewcu! Najsłynniejszy współczesny projektant damskich butów, twórca kultowej czerwonej podeszwy przeniósł swoją świąteczną kampanię na karty książki z bajkami. Ręcznie wykonane rysunki przedstawiają piękne księżniczki, zamek, bal i... magiczne panfotelki - zdobione gwiazdkami i kryształkami Swarovskiego szpilki Gravitanita.

Na ilustracjach widzimy również damy dworu zachwycające się złotym puzderkiem - ShoePeaks Minaudière, które - podobnie jak czółenka - pochodzi z kolekcji wiosna-lato 2017. Wejdź do świata magicznej baśni Christiana Louboutina - The Tale of the Shoe Maker and the Stolen Stars!

Zobacz: Otwierasz bombonierkę, a tam... olśniewające kryształki, którymi ozdobisz swoje buty od Jimmy'ego Choo!