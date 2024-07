Cate Blanchett pojawiła się na nowojorskiej premierze filmu „Carol”, w którym zagrała jedną z głównych ról. Na ten wyjątkowy wieczór wybrała niezwykła suknię z kolekcji Lanvin na wiosnę 2016. Kreacja miała rzadko spotykany musztardowy kolor i cieliste wstawki sugerujące, że odsłania więcej niż robi to w rzeczywistości. Aktorka dodała do niej sandałki Christiana Louboutina i brylantowe kolczyki Lorraine Schwartz. Dodajmy, że na festiwalu Camerimage, który właśnie zakończył w Bydgoszczy, autor zdjęć do filmu „Carol” Ed Lachman otrzymał główną nagrodę. Gratulujemy!

Podoba Wam się kreacja Cate Blanchett?!

