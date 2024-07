Buty za kolano, czyli muszkieterki, optycznie wydłużają nogi, są ciepłe i modne. W chłodniejsze dni i gdy złapie mróz osłonią od zimna, a przy okazji podkreślą zgrabne łydki.

Reklama

Buty z wysokimi cholewkami lubią mini

Muszkieterki przylegające do nóg nie tylko wydłużą nogi, ale podkreślą ich kształt. Buty tego typu dobrze komponują się z krótkimi spódnicami i sukienkami. Pasują przede wszystkim do prostych fasonów o długości mini. Często są noszone w połączeniu ze swetrowymi tunikami albo luźnymi płaszczami sięgającymi do połowy uda.

Reklama

Długość za kolano ochroni od zimna

Buty powinny być ładne, ale też praktyczne. W tym sezonie projektanci połączyli te dwie cechy, promując buty za kolano. Długa cholewka ochroni przed zimnym wiatrem i mrozem i jest przy tym bardzo wygodna. Mocno przylegające do ciała muszkieterki są wykonane przeważnie z miękkiego i przyjemnego materiału, np. zamszu. Z kolei modele z odstającą cholewką są grubsze i można włożyć do nich wąskie spodnie. Buty za kolano dobrze łączą się też z legginsami i grubymi rajstopami.