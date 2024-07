Jesienne stylizacje uzupełnią botki na klocku. Jednocześnie są wygodne, stabilne i modelują sylwetkę, jak wszystkie buty na obcasie. Sprawdzą się też na niepogodę.

Botki na klocku dla posiadaczek zgrabnych nóg

Klocek to obcas bardzo stabilny, ale powinny unikać go kobiety z masywnymi nogami. W takim połączeniu buty na klocku będą wyglądały na ciężkie i przytłaczające. Sprawdzi się za to słupek, który jest mniej szeroki, ale i dużo grubszy od szpilki. Obcas-klocek dobrze będzie wyglądał na nieco szczuplejszych nogach.

Klocek przeciw poślizgowi – jesienna wygoda

Jesienią nie brakuje deszczowych dni, a późną jesienią porannych przymrozków. Botki na klocku są nie tylko ciepłe, ale i uchronią przed poślizgnięciem na zamarzniętej kałuży w drodze do pracy. Dzięki szerokości obcas-klocek daje stabilność, nawet na nierównej bądź śliskiej powierzchni.

Moda na botki na klocku

Moda co jakiś czas zatacza koło i dzięki temu co kilka sezonów wracają minione trendy. Botki na klocku tej jesieni mają bogato zdobiony obcas. Projektanci wykorzystali w tym celu różne materiały, w tym futro. Na wybiegach królują obcasy z różnych tworzyw, m.in. drewna, szkła czy pleksi. Ważne, żeby było bogato i błyszcząco.

