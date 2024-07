Przedstawiłam już galerię gwiazd, które świetnie poradziły sobie z czarnymi i białymi stylizacjami na jubileuszowym pokazie Łukasza Jemioła. Teraz pora na stylizacje, które tego wieczoru przegrały czarno-białą potyczkę.

Czarna sukienka

Nikt nie lubi krytyki, więc będzie krótko i niepersonalnie o stylizacji w czarnych barwach: - czarna sukienka musi być dobrana do:

- wieku (szkolne mundurki i białe kołnierzyki - nie zgodze się, kojarzą się dwuznacznie)

- sylwetki: ważny jest krój, który nie skraca nóg i nie poszerza bioder

- materiał, który nie podkreśla brzuszka fałd, jak czyni to skóra

- „mała czarna’’ - nie może być za mała!

- białe tuby, kombinezony z dodatkiem „rockowej’’ ramoneski czy torby z dżetami... To zwyczajna nuda i echo lat 80.

Zresztą oceńcie sami.

Aleksandra Kisio

Otylia Jędrzejczak

Maria Sadowska

Katarzyna Zielińska

Ewa Pacuła

Dorota Williams

Agnieszka Sienkiewicz

Ilona Felicjańska

Magdalena Schejbal

Barbara Kurdej-Szatan

Katarzyna Niezgoda