Beata Szydło w hitowym płaszczu we wzory

Beata Szydło w największym hicie sezonu jesiennego 2016! Polska premier pojawiła się w słynnym płaszczu na wizycie w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Łodzi. I trzeba przyznać, że wyglądała w nim świetnie! Stylizację z biało-granatowym płaszczem we wzorki uzupełniła klasyczną, białą bluzką oraz prostymi, czarnymi spodniami. Polecamy: Zimowe płaszcze damskie. Jak nosić budrysówkę, bosmankę, parkę oraz futro?

Najpopularniejszy w tym sezonie płaszcz z Zary, nawiązuje do stylistyki Coco Chanel i jej klasycznego żakietu. Okrycie wpadło w oko fashionistkom na całym świecie i podbija Internet. Płaszcz jest tak pożądany w tym sezonie, że w polskich salonach jest już nie do kupienia! O jego popularności najlepiej świadczy to, że płaszcz doczekał się nawet własnego profilu na Instagramie, na którym... odnotowano już stylizację polskiej pani premier! Wiedzieliście, że Beata Szydło jest na bieżąco z trendami? Bo my jesteśmy nieco zaskoczeni!

Beata Szydło w słynnym płaszczu pojawia się na nawet na instagramowym profilu @ThatCoat.