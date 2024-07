Edyta Pazura jest coraz szczuplejsza! Żona Cezarego Pazury pojawiła się na pokazie mody marki bizuu. Jak zawsze wzbudziła duże zainteresowanie i wszyscy mówili o jej baaardzo szczupłej sylwetce! Żona Cezarego Pazury chudnie z dnia na dzień. Jak ona to robi?

Reklama

Edyta Pazura wielokrotnie była pytana, jak to robi, że jest taka szczupła. Tłumaczyła wówczas, że to kwestia genów. Móże trudno w to uwierzyć, ale Edyta sporo je - ma jednak dobrą przemianę materii i po każdej ciąży bez problemu wracała do swojej figury. Zazdrościmy... Oczywiście Edyta nie zapomina o ćwiczeniach. Jesteśmy pewni, że Pazura mogłaby śmiało stanąć obok Anji Rubik.

Edyta Pazura nie gwiazdorzy

Edyta na pokazie bizuu postawiła na żakiet tej marki, kolorowe szpilki (ALDO) oraz drogą torebkę od Diora. Party.pl było też świadkiem sceny, która dowodzi, że nie wszystkie celebrytki gwiazdorzą. Na ogół gwiazdy oczekują na pokazach mody miejsc w pierwszym rzędzie. Zdarzało się, że celebryci wychodzili z imprez, jeśli próbowano ich posadzić w dalszych rzędach. Edyta Pazura została wczoraj zaprowadzona do drugiego rzędu i... uprzejmie podziękowała za wskazanie miejsca i usiadła bez słowa protestu.

Zobacz także

Zobacz także: Rodzina Edyty i Cezarego Pazurów znów się powiększy! Znamy szczegóły!

Szczuplutka Edyta Pazura na pokazie bizuu

ONS

Edyta Pazura chudnie coraz bardziej

ONS

Edyta Pazura na pokazie bizuu

Reklama

A tak Edyta Pazura prezentowała się we wrześniu na balu TVN