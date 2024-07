Anna Mucha urodziła w styczniu swoje drugie dziecko. Aktorka pierwszych kilka miesięcy po porodzie spędziła w domu i poświęciła się macierzyństwu. Jednak późną wiosną zdecydowała, że czas na powrót i od tamtej pory pracuje na pełnych obrotach. Przypomnijmy: Mucha wylatuje do Stanów robić karierę. Co z dziećmi?

Gwiazda wróciła też do formy i nie da się nie zauważyć, że sporo schudła, gubiąc praktycznie wszystkie dodatkowe kilogramy, które zyskała w trakcie ciąży. Jak donosi "Flesz", Mucha nosi obecnie rozmiar 34 i jest na dobrej drodze do odzyskania figury z czasów "Tańca z Gwiazdami". Skąd tak spektakularny efekt? Okazuje się, że podstawą w jej przypadku są ćwiczenia i ciągły ruch.



Na tyle, na ile pozwala jej kalendarz, Anka ćwiczy również w domu z osobistym trenerem. W ciąży była to joga, teraz jest to trening kardio. Mucha nie uległa modzie na jogging, a jeśli już "biega", to... za dziećmi albo z pracy do domu. Godzenie obowiązków zawodowych z rodzicielskimi to też niezła gimnastyka, o czym wiele mam wie - czytamy we "Fleszu".