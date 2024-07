Anna Lewandowska bawiła się na weselu przyjaciółki Katrin Kargbo (Zobacz: Ania Lewandowska na ślubie przyjaciółki. Przyćmiła pannę młodą? ZDJĘCIA). Mamy zdjęcie stylizacji trenerki!

Reklama

Zobacz też: Anna Lewandowska pojechała na ślub przyjaciółki bez Roberta? Został z małą Klarą?

Stylizacja Anny Lewandowskiej ze ślubu

Zobacz także

Anna Lewandowska na ślub przyjaciółki założyła czarny kombinezon z dekoltem w kształcie litery V oraz z chokerem. Nie da się ukryć, że to look bardzo nietypowy jak na weselne przyjęcie. Nie dość, że gwiazda wybrała kombinezon zamiast klasycznej sukienki, to jeszcze do tego w czarnym kolorze.

Zobacz: Czy czarna sukienka na wesele jest wskazana czy niestosowna?

Według ślubnego dress code’u, nie wypada zakładać czerni na śluby i wesela ze względu na ich radosny charakter. Kolor czarny według tradycji przypisany jest smutnym uroczystościom, m.in. żałobnym. Jednak trzeba przyznać, że panie coraz częściej walczą z tą zasadą i śmiało zakładają czarne kreacje na śluby. Z kolei kombinezon jest świetną alternatywą dla sukienek. Z pewnością Anna Lewandowska wykazała się odwagą przy wyborze stroju i wyróżniała się na tle innych gości weselnych.

Co sądzicie o stylizacji Ani? Zaliczyła wpadkę czy nie?

Polecamy: Anna Lewandowska w wersji sauté. W takim wydaniu jeszcze nigdy jej nie widzieliście!

Zobacz też: Anna Lewandowska pokazała zdjęcie w stroju kąpielowym. To najmodniejszy kostium tego lata!

Odważna stylizacja Ani Lewandowskiej na ślubie przyjaciółki

Anna Lewandowska z panną młodą Katrin Kargbo