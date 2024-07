1 z 7

Anna Lewandowska bez makijażu

Jak wygląda Anna Lewandowska bez makijażu? Świetnie! Na Instagramie trenerki pojawiło się bardzo naturalne zdjęcie z porannego treningu. Ania wygląda na nim bardzo świeżo, widać jednak pewne oznaki braku makijażu, np. cienie pod oczami. Czy to ujmuje urody Lewandowskiej? Nie! Przeciwnie, gwiazda fitnessu udowadnia, że jest normalną kobietą i od czasu do czasu pozwala skórze odpocząć od kosmetyków.

Anna Lewandowska preferuje naturalny look. Rzadko pokazuje się w mocnym makijażu, a jeśli już, to są to naprawdę ważne okazje. Jak trenerka prezentuje się o poranku kompletnie bez make-up'u? Naszym zdaniem, wciąż wygląda dobrze. Zobaczcie fotogalerię i oceńcie sami!

