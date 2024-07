Ostatnio Aneta Zając leczyła tarczycę i zrezygnowała z bywania na salonach. Dlaczego? Przybrała na wadze z powodu choroby. Ale, jak się dowiedzieliśmy, odniosła już pierwsze sukcesy w odchudzaniu i po leczeniu oraz ćwiczeniach straciła cztery kilo!

Reklama

Czytaj: Aneta Zając schudła już 4 kilo. Wiemy, jak to zrobiła

Na imprezie Fruits&Wine by Moncigale, Aneta Zając pierwszy raz od jakiegoś czasu pokazała się publicznie i zachwyciła nową sylwetką.

Aneta pokazała głównie zgrabne i opalone nogi! Widać, że jest jej o 4 kilo mniej.

Wybrała na ten wieczór dzianinową sukienkę z limitowanej kolekcji So Chic So Freak. Koszt? 580 zł! Do tego dobrała buty Kazar z najnowszej kolekcji za ponad 400 zł.

W sumie cała stylizacja kosztowała ponad tysiąc złotych! Tanio?

Zobacz także

Reklama

Zobacz na Polki.pl: Dawno niewidziana Aneta Zając w wyszczuplającej sukience na salonach!