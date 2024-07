Aneta Kręglicka była honorowym gościem wczorajszego pokazu kolekcji Macieja Zienia "Sweet Dreams". Bizneswoman i Miss Świata 1989 jest nie tylko muzą projektanta, ale także jego najlepszą przyjaciółką. Przed kamerami Party.pl Aneta Kręglicka ostro skomentowała to, co działo się wokół Maćka Zienia przez ostatnie dwa lata:

Maciek nie jest żadnym skandalistą i nigdy nie był. To jest superwrażliwy człowiek, który miał prawo i my wszyscy mamy prawo do słabości i do momentów odpoczynku po prostu. Postanowił wyjechać i miał do tego prawo. Ale trochę mu odbieramy to prawo, bo jest osobą publiczną.