Metaliczne, połyskujące kreacje z satyny w odcieniach złota i ciemnego srebra - gwiazdy wiedzą, co w nadchodzącym sezonie będzie naprawdę hot! Trend zapoczątkowała Dakota Johnson, która w lśniącej kreacji z dekoltem od Marca Jacobsa pojawiła się na dwóch londyńskich imprezach: europejskiej premierze swojego nowego filmu "Jak to robią single" oraz na otwarciu wystawy "Vogue 100: A Century of Style". Kreację gwiazda zestawiła ze szpilkami Charlotte Olimpia oraz biżuterią: kolczykami i bransoletką Messika.

Reklama

Jessica Alba także postawiła na lśniące złoto, choć jej suknia - dzięki zestawieniu ze skórzaną ramoneską - nabrała ostrzejszego charakteru. Do tego czarna torebka-worek oraz wysokie sandały - cała stylizacja aktorki pochodzi z najnowszej kolekcji Saint Laurent. Courtney Love również wybrała metaliczną kreację z domu mody Saint Laurent. Srebrzysta suknia z wysokim rozporkiem i odważnym dekoltem warta jest ponad 20 tysięcy złotych! Gwiazda dobrała do niej srebrną biżuterię: długi naszyjnik, kolczyki i bransolety.

Czyja stylizacja podoba ci się najbardziej? Oceń!

Zobacz: Gorący trend! Doda, Halinka Mlynkowa i Joanna Horodyńska w sukniach z seksownymi prześwitami!

Zobacz także

Jessica Alba

EastNews

EastNews

Dakota Johnson

Courtney Love

EastNews

Reklama