1 z 7

Agnieszka Włodarczyk

Agnieszka Włodarczyk w koronkowej bluzce! Gwiazda pojawiła się na czerwonym dywanie w szarym poncho, w którym wyglądała... dość przeciętnie. Jednak gdy aktorka zdjęła narzutkę, fotoreporterom ukazała się jej seksowna stylizacja. Agnieszka Włodarczyk miała na sobie, prześwitującą, gorsertową bluzkę z czarnej koronki, do której dobrała opiętą spódnicę z czarnej skóry. Co za figura! Co za look!

Zobacz też: Romans w "Azja Express"?! Co łączy aktorkę i uczestnika show? Zdradzili w "Dzień Dobry TVN"!

Koronki są obecnie bardzo hot! Nie ma chyba innej tkaniny, który tak pięknie eksponowałaby kobiecość. Spójrzcie tylko na Agnieszkę Włodarczyk i oceńcie sami!

Polecamy: Jak się ubrać w stylu romantycznym: koronka, kwiatowe wzory i biżuteria po babci