Poszukiwanie idealnego płaszcza na jesień trwa! Gwiazdy stawią teraz na okrycia w kolorze khaki. W takich płaszczach widzieliśmy ostatnio między innymi Agnieszkę Włodarczyk, Katarzynę Zielińską i Selenę Gomez. Agnieszka Włodarczyk zdecydowała się na spódnicę i płaszcz z sieciówki New Look. Stylizację wzbogaciły dodatki marki Kari, której aktorka jest ambasadorką. Katarzyna Zielińska z kolei wybrała płaszcz Molly&Co. Jej stylizacja łączy w sobie aż trzy gorące trendy. Mamy tu styl militarny, zamsz i kolor khaki właśnie! Selena Gomez zaś prezentuje płaszcz khaki w wersji luksusowej. Piosenkarka wybrała bowiem okrycie z kolekcji domu mody Celine. Nam bardzo pobają się płaszcze w kolorze khaki. Doceniamy zwłaszcza fakt, że świetnie nadają się do różnych casualowych stylizacji.

Reklama

A wam, jak się podoba ten trend? Płaszcze khaki? Hot or not? ZAGŁOSUJCIE!

Zobaczcie też: Pomysł na jesienną szarówkę? Pastelowe płaszcze! Zobacz, co można znaleźć w sklepach! SHOPPING

Zobacz także

Agnieszka Włodarczyk na 15. urodzinach Aliganza Fashion Agency

ons.pl

Katarzyna Zielińska na pokazie Łukasza Jemioła

ons.pl

Selena Gomez w płaszczu domu mody Celine i z torebką Louis Vuitton

East News