W środę ( 13 stycznia) odbyła się prezentacja nowej, wiosenno-letniej kolekcji biżuterii marki Swarovski: „Sea of Sparkle’’ (zobacz: Plejada gwiazd na pokazie biżuterii marki Swarovski). Imprezę w warszawskiej Zachęcie poprowadziła - jak zawsze świetnie ubrana! - Agnieszka Cegielska. Piękna pogodynka miała na sobie granatowy garnitur polskiej marki Zaquad: aksamitną marynarkę (690 zł) oraz spodnie-cygaretki (580 zł). Gwiazda dobrała do niej metaliczne szpilki od Bohoboco, czarną, pikowaną torebkę oraz zestaw połyskującej biżuterii Swarovski: duży naszyjnik oraz bransoletki z kryształami. Do tego gładka fryzura, metaliczny makijaż oczu oraz jasnoróżowa szminka... Czy Agnieszka nie wygląda świetnie? Oceńcie sami!

Agnieszka Cegielska na prezentacji Swarovskiego

Gwiazda założyła aksamitny garnitur marki Zaquad

Dobrała do niego olśniewającą biżuterię od Swarovskiego...

...oraz metaliczne szpilki Bohoboco

Prowadząca wyglądała wspaniale!

Aksamitny garnitur Zaquad, 1270 zł