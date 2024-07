Nie jest tajemnicą, że Agata Duda nie współpracuje z żadnym stylistą i sama wybiera swoje stroje (czytaj więcej: Kulisy spotkania Dudy i Trump. Wiemy, jaką markę wybrała Agata Duda. Melania była pod wrażeniem!). Pierwsza Dama uważnie śledzi trendy mody, czyta modowe magazyny i ogląda pokazy, dzięki czemu jest na bieżąco, a wybór kreacji nie stanowi dla niej problemu. Agata Duda chętnie współpracuje też z polskimi markami i projektantami, a do jej ulubionych twórczyń mody należy Ela Piorun. To właśnie jej suknię wybrała na bal z udziałem księżnej Kate i księcia Williama! Teraz projektantka zdradziła nam, jak doszło do jej współpracy z Pierwszą Damą! Zobacz nasz materiał wideo.

