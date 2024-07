Anita Sokołowska udzieliła wywiadu magazynowi "Flesz". Opowiedziała m.in. czy spodziewała się tak dużego sukcesu serialu "Przyjaciółki". W serialu gra już 5 lat i właśnie kręci 9 sezon... Jak się jej ostatnio pracowało na planie bez Małgosi Sochy, która urodziła swoje drugie dziecko córeczkę Basię? I jak to jest z tą przyjaźnią na planie. Czy tytułowe przyjaciółki przyjaźnią się po pracy?

Zobaczcie co odpowiedziała gwiazda magazynowi "Flesz"?

Kiedy trafiłam do „Przyjaciółek”, była mowa o jednym sezonie. W porywach trzech. A z planowanego roku zrobiło się ponad 5 lat. Zdążyłam w tym czasie urodzić i odchować dziecko. Ale najważ­niejsze, że serial trzyma poziom. Gdy kończył się 8. sezon, zasta­wiałam się, co jeszcze scenarzystka jest w stanie wymyślić dla mojej postaci. A potem otwieram scenariusz i mówię: „O, w tę stronę jeszcze nie było”. Ten serial to sukces producen­tów, ale i całej energetycznej ekipy aktorów, która podoba się widzom - powiedziała "Fleszowi" Sokołowska.

Po tylu latach tytułowym przyjaciółkom udało się zaprzyjaźnić naprawdę?

Zdarzyło nam się spotkać we cztery poza planem. A na planie, jak to kobie­ty: w kamperze na makijażu buzie nam się nie zamykają. Najfajniejsze jest to, że się lubimy. Nie ma patrzenia czy ktoś ma lepsza kieckę, czy ładniej przyle­pioną rzęsę. Właśnie tego się bałam, wchodząc do serialu, że wśród tylu kobiet wytworzy się rywalizacja - odpowiedziała Sokołowska w "Fleszu".