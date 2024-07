Fani serialu "Przyjaciółki" z pewnością długo czekali na ten moment! Na instagramowym profilu Anity Sokołowskiej pojawiło się zdjęcie z ... planu hitu Polsatu. Co więcej, Sokołowska nie ukrywa, dlaczego się tam zjawiła. Widzowie mają powody do radości?

Wróciłam - przekazała aktorka.

Anita Sokołowska znowu w "Przyjaciółkach"? "Wróciłam"

Gdy Anita Sokołowska odeszła z serialu "Przyjaciółki", widzowie nie kryli rozgoryczenia i nie mogli pogodzić się z zakończeniem wątku Zuzy. Pocieszeniem był dla nich zapewne fakt, że mogli oglądać aktorkę w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie ostatecznie zdobyła serca telewidzów i tym samym weszła w posiadanie Kryształowej Kuli.

Teraz jednak do sieci trafiło zdjęcie, przez które wszyscy wierni wielbiciele "Przyjaciółek" z pewnością wstrzymali oddech. Widać na nim Anitę Sokołowską wraz z innymi aktorkami właśnie na planie serialu!

Wróciłam do @przyjaciolkipolsat, na chwilkę - odwiedziłam moją kochaną ekipę serialową - pisze Anita Sokołowska.

Serię ujęć z byłą koleżanką z planu serialu dodała też Małgorzata Socha. Odtwórczyni roli Ingi w hicie Polsatu nie ukrywała radości z wizyty Anity Sokołowskiej podczas zdjęć:

A dziś na planie taki gość! - dodała podekscytowana Małgorzata Socha.

Można było przypuszczać, że na takie zdjęcia fani również nie pozostaną obojętni. Internauci zwrócili się do produkcji "Przyjaciółek" o ... przywrócenie postaci Anity Sokołowskiej,

Niech Zuzka zmartwychwstanie, w postaci siostry bliźniaczki czy coś

Wielka szkoda że Pani nie występuje w tym serialu, ale wspaniale ze Pani pamięta o koleżankach z serialu z którymi Pani grała, i o ekipie z tego serialu

No w końcu wraca Zuza

Zmartwychwstań albo coś

Niestety, wygląda na to, że decyzja Anity Sokołowskiej o odejściu z "Przyjaciółek" była przemyślana i raczej nie ulegnie już zmianie. Co więcej, aktorka miała od tego czasu moc innych, zawodowych wyzwań - m.in. udział i zwycięstwo w "Tańcu z Gwiazdami", a do pożegnania z produkcją Polsatu dojrzewała długo:

Od momentu, kiedy uświadomiłam sobie, że potrzebuję zmiany, kiedy zaakceptowałam w sobie, że muszę powiedzieć o tym mojemu producentowi, poprzez przeprowadzenie procesu pożegnania z Zuzą, myślę, że minęły około dwa lata. Zależało mi na tym, żeby nie zostawić serialu na tym, żeby nie mógł być dalej kręcony - mówiła po swojej decyzji o odejściu z serialu Anita Sokołowska.

Żałujecie, że wizyta Anity Sokołowskiej na planie "Przyjaciółek" była jedynie chwilowa?

