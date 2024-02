Anita Sokołowska jest jedną z najpopularniejszych aktorek, ale niechętnie opowiada o swoim życiu prywatnym. 48-latka ma za sobą nieudane małżeństwo, ale nie musiała czekać długo, żeby w jej życiu pojawił się ktoś wyjątkowy. Uchylamy rąbek tajemnicy odnośnie życia prywatnego gwiazdy "Przyjaciółek". Tego o niej nie wiedzieliście.

Anita Sokołowska jest jedną z najwybitniejszych polskich aktorek, która skradła serca widzów jako Lena Starska w popularnym serialu "Na dobre i na złe". Przez 11 lat wcielała się również w Zuzannę Markiewicz w serialu "Przyjaciółki". Aktorka pojawia się nie tylko na szklanym ekranie, ale również i na deskach teatru. 48-latka zagrała w takich spektaklach jak "Lalka. Najlepsze przed nami" czy "Wiśniowy sad" i chętnie pojawia się w nowych produkcjach. Niewiele jednak mówi o swoim życiu prywatnym. Wiadomo jednak, że pod koniec lat 90. poznała Rafała Malinowskiego, za którego wyszła za mąż. Małżeństwo jednak nie przetrwało próby czasu i para rozwiodła się w 2009 roku. Pomimo rozstania byli małżonkowie mają ze sobą bardzo dobry kontakt.

Zobacz także: Wpadka Anity Sokołowskiej na ramówce Polsatu. Stało się na oczach wszystkich, nieźle się zdziwiła

Jeszcze w trakcie trwania małżeństwa Anita Sokołowska poznała reżysera z bydgoskiego Teatru Polskiego, Bartosza Frąckowiaka. Oboje pracowali razem przy sztuce "Przebudzenie wiosny", co dało im szanse bliżej się poznać, ale w tamtym momencie nie narodziło się z tego nic poważniejszego. Uczucie między nimi pojawiło się z czasem, ale trwa do dziś.

Po jednej z pierwszych prób byłam totalnie pod wrażeniem Bartka. Poszłam do garderoby, wzięłam do ręki leżącą tam książkę i na pierwszej stronie natknęłam się na wstęp, który on napisał. Zaczęłam czytać i miałam wypieki na twarzy. Co za język! Sposób myślenia. Już wiedziałam, że wpadłam po uszy

- mówiła Anita Sokołowska.