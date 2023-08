Przed nami ostatni, dramatyczny odcinek 11. sezonu "Przyjaciółek" ! Już 17 maja o godzinie 21:10 fani będą mogli zobaczyć ostatnią odsłonę najnowszej serii wielkiego hitu Polsatu przed wakacyjną przerwą. Co wydarzy się w życiu serialowych bohaterek? Wszystko wskazuje na to, że największe emocje wywoła wątek Anki, która załamie się i... sięgnie po alkohol! Co się wydarzy w ostatnim odcinku "Przyjaciółek"? Jak informuje "Super Express" serialowa Anka (Magdalena Stużyńska) zostanie odrzucona przez swoją biologiczną matkę (Ewa Telega), a na dodatek zostanie zdradzona przez męża - okazuje się bowiem, że Paweł (Bartek Kasprzykowski) spędzi noc z Wiki (Roma Gąsiorowska)! Zrozpaczona Anka pojawi się na przyjęciu zaręczynowym Marii, matki Pawła i tam sięgnie po alkohol. Inga (Małgorzata Socha), Zuza (Anita Sokołowska) i Patrycja (Joanna Liszowska) będą zaskoczone widokiem pijącej alkohol przyjaciółki i będą próbowały dowiedzieć się, co się stało. Wiktoria zdradzi Indze, że zrobiła coś strasznego... Jak zakończy się ostatni odcinek "Przyjaciółek"? Tego dowiemy się już wkrótce! Zobacz także: Kto to powiedział? Sprawdź, czy wiesz do kogo należą te cytaty z "Przyjaciółek". To naprawdę trudny quiz! Anka załamie się po odtrąceniu przez biologiczną matkę i przez zdradę męża. Jak zakończy się 12. sezon "Przyjaciółek"?