Anita Sokołowska w krótkich włosach! Jak aktorka znana z serialu "Przyjaciółki" wygląda w znacznie krótszej fryzurze? Będziecie zaskoczeni! Gwiazda pochwaliła się zdjęciem na swoim profilu na Facebooku. Krótkie, brązowe włosy na pieczarkę zdecydowanie naszym zdaniem nie pasują do delikatnej urody Anity Sokołowskiej. Na szczęście okazało się, że to tylko peruka, a zmiana wizerunku powstała tylko i wyłącznie na potrzeby nowego spektaklu, w którym pojawi się aktorka. Dobrą wiadomością Anita Sokołowska podzieliła się ze swoimi wielbicielami: I za to kocham teatr. 😍 Moja nowa fryzura i moja nowa rola RZEŹNIK🤘🤘🤘 19.03 premiera "Krew na kocim gardle" Fassbinder. A co na tę zmianę fani? Z komentarzy wynika, że nie są zadowoleni i bardzo chcą, aby Anita Sokołowska jak najszybciej powróciła do starej fryzury: Ojjjj nieee to tylko na chwilę prawda?! Ooojjj, mam nadzieję, że to tylko peruka :). Do Zuzy nie pasują krótkie włosy Emotikon grin, a tak to może być, ale lepiej pani wygląda w dłuższych włosach :) O niee. . Mam nadzieję że to tylko charakteryzacja :) Anita Sokołowska niedawno zmieniła fryzurę u swojego fryzjera, w której wygląda naprawdę fantastycznie. Mamy nadzieję, że tak zostanie na dłużej. Zobacz: Anita Sokołowska skończyła 40 lat! Jaki prezent sobie zrobiła? "Na śniadanie zjadłam..." Zobacz także: modne damskie fryzury krótkie Anita Sokołowska w krótkich włosach Fani wolą Anitę Sokołowską w dotychczasowej fryzurze. A Wy? Anita Sokołowska jest gwiazdą Przyjaciółek.