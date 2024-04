Fani „Tańca z gwiazdami” na długo zapamiętają tę edycję, a szczególnie ostatni odcinek tanecznego show. W ćwierćfinale pojawiła się runda dla najbliższych, w której znani uczestnicy programu wystąpili na parkiecie z ukochanymi osobami. Roksana Węgiel zatańczyła z narzeczonym Kevinem Mglejem, Maciej Musiał natomiast postanowił przeżyć tę wyjątkową chwilę ze swoją mamą. Uznawana za faworytkę Anita Sokołowska namówiła na wspólny taniec brata, który na co dzień trzyma się z dala od show-biznesu.

Ćwierćfinał 14. edycji tanecznego show wywołał masę emocji. Choć Anita Sokołowska nie kryje żalu po ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami”, na pewno będzie ciepło wspominała występ z bratem. Aktorka i Leszek zaprezentowali na parkiecie walca wiedeńskiego i podbili serca widzów. Niestety pojawił się pewien zgrzyt.

Widzom nie spodobało się, że choć niemal wszyscy uczestnicy programu za taniec z bliską osobą zgarnęli maksymalną liczbę punktów, Anita i Leszek dostali „zaledwie” 38 oczek. Aktorka przyznała, że liczyła na większą wyrozumiałość jurorów, zwłaszcza że jej brat nie ma nic wspólnego z show-biznesem, unika kamer i ścianek. Postanowił się przełamać specjalnie dla siostry.

Później głos zabrał jej brat. Leszek podziękował za wsparcie oraz oceny. Przyznał, że udział w „Tańcu z gwiazdami” był dla niego niezwykłą przygodą. Zachęcił też do oddawania głosów na siostrę. Nie nawiązał natomiast do werdyktu jury programu. Dodał, że jest pod wielkim wrażeniem umiejętności Sokołowskiej.

Cześć, kochani. Chciałem wam podziękować za wspaniałe wpisy, za wspaniale oceny naszej pary. Naszego trio. Cóż dla mnie to była wspaniała przygoda, a tym bardziej ze w jakiś sposób mogłem mojej siostrzyce ukochanej pomóc. No i co, zachęcam was do glosowania na tą przewspaniałą osobę, bo jest tego warta. To, co wyczynia na parkiecie, to naprawdę szacun wielki

– przekazał Leszek.