2 z 14

Inga, Patrycja, Ania i Zuza odnowiły swoją przyjaźń po latach podczas spotkania klasowego. Okazało się, że po latach mają mnóstwo tematów do rozmów. Ta impreza przeszła do historii - chociażby ze względu na szalony pomysł Ani - skoku do wody! Pamiętacie? :)